США приостановили взносы во Всемирную торговую организацию, - Reuters

США приостановили свои взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО) на 2024 и 2025 годы. Это произошло из-за усилий администрации президента Дональда Трампа сократить государственные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, пауза в финансировании произошла после того, как в 2019 году США заблокировали новые назначения судей в апелляционный суд ВТО, что частично парализовало ее систему разрешения споров. США обвинили апелляционный орган ВТО в чрезмерном вмешательстве в торговые споры.

Источники Reuters сообщают, что делегат США на бюджетной встрече ВТО 4 марта заявил, что их взносы в бюджеты 2024 и 2025 годов были приостановлены до завершения пересмотра взносов в международные организации. Соединенные Штаты, мол, проинформируют ВТО о результатах, но когда это произойдет, неизвестно.

Другой источник отметил, что ВТО сейчас разрабатывает "план Б" на случай длительной паузы в финансировании.

Задолженность США перед ВТО

Сообщается, что ВТО имела бюджет на 2024 год в размере 205 миллионов швейцарских франков (232,06 миллиона долларов США). США должны были внести около 11% этой суммы согласно системе взносов, пропорциональных их доле в мировой торговле.

На конец декабря 2024 года США имели задолженность в размере 22,7 миллиона швейцарских франков (25,7 миллиона долларов). Согласно правилам ВТО, страна, которая не платит свои взносы более года, может быть подвергнута "административным мерам" - серии наказаний, которые становятся жестче с увеличением продолжительности задолженности.

ВТО подтвердила, что США сейчас находятся в "категории 1" задолженности. Это означает, что их представители больше не могут возглавлять органы ВТО и получать официальную документацию.

США и иностранная помощь

Напомним, что администрация Трампа дистанцируется от глобальных институтов, которые она считает не соответствующими ее экономической политике. США планируют выйти из некоторых организаций и сократить взносы в другие.

В частности, в первую неделю своего президентства Трамп вывел США из Всемирной организации здравоохранения, однако юридически США выйдут из ВОЗ только в 2026 году - по уставу организации о выходе нужно сообщить за год. При этом США являются крупнейшим финансовым донором ВОЗ и выделяют 18% ее бюджета.