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Жанін Аньєс стала тимчасовим президентом Болівії

Новини » В світі     13.11.2019 - 04:00
Жанін Аньєс стала тимчасовим президентом Болівії
Скріншот: Жанін Аньєс (Unitel Bolivia)

Вибори нового президента Болівії можуть відбутися у найближчі 90 днів

Другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Los Tiempos.

Вона має намір вжити всі необхідні заходи для стабілізації ситуації в країні.

"Я негайно вступаю на посаду президента держави і зобов'язуюсь прийняти всі необхідні заходи для заспокоєння країни", - сказала Аньєс.

Вибори нового президента Болівії можуть відбутися у найближчі 90 днів.

Нагадаємо, президент Болівії Ево Моралес 10 листопада оголосив, що йде у відставку. Він обіймав посаду з січня 2006 року.

Про відставку Моралес заявив після від'їзду зі столиці в провінцію Кочабамба. За його словами, рішення залишити свій пост він прийняв для того, щоб "влаштували переворот лідери опозиції перестали спалювати будинки простих людей". При цьому Моралес пообіцяв не відмовлятися від боротьби.

Також РБК-Україна повідомляло, що екс-президент Болівії Ево Моралес офіційно прийняв пропозицію Мексики про політичний притулок і 12 листопада прибув у Мехіко.

Після прибуття Моралес заявив, що покинув Болівію, бо його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".

Раніше Моралес оголосив, що в країні пройдуть нові вибори глави держави.

Екс-президент Болівії Моралес втік до Мексики Президент Болівії подав у відставку
Новини України Эво МоралесБоливия
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