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Президент Болівії подав у відставку

Новини » Політика     10.11.2019 - 23:52
Президент Болівії подав у відставку
Фото: Ево Моралес (wikipedia.org)

Моралес пішов у відставку після армії вимоги

Президент Болівії Ево Моралес в неділю, 10 листопада, оголосив, що йде у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Deber.

Наголошується, що президент країни пішов у відставку на тлі вимоги армії.

"Дуже боляче, що вони привели нас до конфронтації. Я відправив заяву про відставку у Багатонаціональні законодавчі збори", - сказав Моралес.

Він заявив, що став жертвою "громадянського, політичного, поліцейського перевороту".

Про свою відставку Моралес заявив після від'їзду зі столиці в провінцію Кочабамба. За його словами, рішення залишити свій пост він прийняв для того, щоб "влаштували переворот лідери опозиції перестали спалювати будинки простих людей". При цьому Моралес пообіцяв не відмовлятися від боротьби.

Ево Моралес був президентом Болівії з січня 2006 року.

Нагадаємо, раніше Моралес оголосив, що в країні пройдуть нові вибори глави держави.

РБК-Україна писало, що президентські вибори в Болівії пройшли 20 жовтня. Після того, як перемогу здобув чинний глава держави Ево Моралес, в Болівії почалися протести. Моралес оголосив режим надзвичайного стану і звинуватив опозицію в спробі організувати державний переворот.

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