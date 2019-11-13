Конституционый суд Болівії визнав легітимність переходу президентської влади до Аньєс

Скріншот: Жанін Аньєс (Unitel Bolivia)

Конституційний суд Болівії визнав, що необхідність передачі президентської влади сенаторові Аньєс викликана відсутністю президента республіки

Конституційний суд Болівії визнав законність переходу повноважень президента країни до віце-спікера сенату країни Жанін Аньєс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Razon.

Багатонаціональний конституційний суд визнав, що необхідність передачі президентської влади Аньєс викликана відсутністю президента республіки, і для підтвердження легітимності нового лідера країни не потрібно спеціального рішення парламенту.

Згідно з конституцією Болівії, у разі відставки президента обов'язки глави держави бере на себе віце-президент. У разі відставки віце-президента - голова сенату (спікер). У випадку відставки спікера - голова палати депутатів. Але всі ці посадові особи подали у відставку слідом за президентом.

Аньєс пообіцяла якнайшвидше провести вибори президента, як це передбачає основний закон.

Нагадаємо, другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента країни.

Як відомо, президент Болівії Ево Моралес 10 листопада оголосив, що йде у відставку. Він обіймав посаду з січня 2006 року.

Про відставку Моралес заявив після від'їзду зі столиці в провінцію Кочабамба. За його словами, рішення залишити свій пост він прийняв для того, щоб "влаштували переворот лідери опозиції перестали спалювати будинки простих людей". При цьому Моралес пообіцяв не відмовлятися від боротьби.

Також РБК-Україна повідомляло, що екс-президент Болівії Ево Моралес офіційно прийняв пропозицію Мексики про політичний притулок і 12 листопада прибув у Мехіко.

Після прибуття Моралес заявив, що покинув Болівію, бо його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".