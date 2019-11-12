ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-президент Болівії Моралес втік до Мексики

Новини » В світі     12.11.2019 - 23:55
Екс-президент Болівії Моралес втік до Мексики
Фото: Ево Моралес (wikipedia.org)

Після прибуття в Мексику Моралес заявив, що покинув Болівію, бо його життя було в небезпеці

Екс-президент Болівії Ево Моралес офіційно прийняв пропозицію Мексики про політичний притулок і 12 листопада прибув у Мехіко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Біля трапа літака його зустрів міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард.

Після прибуття Моралес заявив, що покинув Болівію, бо його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".

Водночас Моралес пообіцяв повернутися в Болівію "з більшою силою та енергією".

Нагадаємо, президент Болівії Ево Моралес 10 листопада оголосив, що йде у відставку. Він обіймав посаду з січня 2006 року.

Про відставку Моралес заявив після від'їзду зі столиці в провінцію Кочабамба. За його словами, рішення залишити свій пост він прийняв для того, щоб "влаштували переворот лідери опозиції перестали спалювати будинки простих людей". При цьому Моралес пообіцяв не відмовлятися від боротьби.

Раніше Моралес оголосив, що в країні пройдуть нові вибори глави держави.

РБК-Україна писало, що президентські вибори в Болівії відбулися 20 жовтня. За результатами обробки 100% протоколів, Ево Моралес набрав 47,07% голосів виборців, а його головний суперник Карлос Меса - 36,51%. Згідно з болівійським законодавством, цього було досить, щоб визнати перемогу Моралеса вже в першому турі.

Опозиція вимагала перерахувати голоси і закликала своїх прихильників до вуличних протестів. Демонстрації почали переростати у заворушення. Моралес оголосив режим надзвичайного стану і звинуватив опозицію в спробі організувати державний переворот.

Президент Болівії подав у відставку У Болівії оголосили про початок військової операції
Новини України Эво МоралесМексикаБоливия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся