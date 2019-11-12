Екс-президент Болівії Моралес втік до Мексики

Фото: Ево Моралес (wikipedia.org)

Після прибуття в Мексику Моралес заявив, що покинув Болівію, бо його життя було в небезпеці

Екс-президент Болівії Ево Моралес офіційно прийняв пропозицію Мексики про політичний притулок і 12 листопада прибув у Мехіко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Біля трапа літака його зустрів міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард.

Після прибуття Моралес заявив, що покинув Болівію, бо його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".

Водночас Моралес пообіцяв повернутися в Болівію "з більшою силою та енергією".

Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

Нагадаємо, президент Болівії Ево Моралес 10 листопада оголосив, що йде у відставку. Він обіймав посаду з січня 2006 року.

Про відставку Моралес заявив після від'їзду зі столиці в провінцію Кочабамба. За його словами, рішення залишити свій пост він прийняв для того, щоб "влаштували переворот лідери опозиції перестали спалювати будинки простих людей". При цьому Моралес пообіцяв не відмовлятися від боротьби.

Раніше Моралес оголосив, що в країні пройдуть нові вибори глави держави.

РБК-Україна писало, що президентські вибори в Болівії відбулися 20 жовтня. За результатами обробки 100% протоколів, Ево Моралес набрав 47,07% голосів виборців, а його головний суперник Карлос Меса - 36,51%. Згідно з болівійським законодавством, цього було досить, щоб визнати перемогу Моралеса вже в першому турі.

Опозиція вимагала перерахувати голоси і закликала своїх прихильників до вуличних протестів. Демонстрації почали переростати у заворушення. Моралес оголосив режим надзвичайного стану і звинуватив опозицію в спробі організувати державний переворот.