США назначили спецпредставителя по Гренландии: в Дании ответили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и решительно будет продвигать интересы нашей страны в обеспечении безопасности, защиты и выживания наших союзников и, по сути, всего мира", - отметил Трамп.

Лэндри, который занял пост губернатора Луизианы в январе 2024 года, поблагодарил Трампа, заявив, что для него большая честь служить на этой добровольной должности, чтобы сделать Гренландию частью США.

Хотя в этом месяце Соединенные Штаты и Гренландия пообещали проявлять "взаимное уважение", министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что комментарии США по Гренландии вызвали неопределенность среди местного населения, и подчеркнула необходимость открытого диалога с Соединенными Штатами.

Что ответили в Дании

Решение президента США Дональда Трампа назначить губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландию свидетельствует о сохраняющемся интересе Америки к этому арктическому острову.

"Это назначение подтверждает интерес Америки к Гренландии. Однако мы настаиваем на том, что все, включая США, должны проявлять уважение к территориальной целостности Королевства Дания", - заявила заявил заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.