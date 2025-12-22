ua en ru
США назначили спецпредставителя по Гренландии: в Дании ответили

Понедельник 22 декабря 2025 12:45
США назначили спецпредставителя по Гренландии: в Дании ответили Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и решительно будет продвигать интересы нашей страны в обеспечении безопасности, защиты и выживания наших союзников и, по сути, всего мира", - отметил Трамп.

Лэндри, который занял пост губернатора Луизианы в январе 2024 года, поблагодарил Трампа, заявив, что для него большая честь служить на этой добровольной должности, чтобы сделать Гренландию частью США.

Хотя в этом месяце Соединенные Штаты и Гренландия пообещали проявлять "взаимное уважение", министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что комментарии США по Гренландии вызвали неопределенность среди местного населения, и подчеркнула необходимость открытого диалога с Соединенными Штатами.

Что ответили в Дании

Решение президента США Дональда Трампа назначить губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландию свидетельствует о сохраняющемся интересе Америки к этому арктическому острову.

"Это назначение подтверждает интерес Америки к Гренландии. Однако мы настаиваем на том, что все, включая США, должны проявлять уважение к территориальной целостности Королевства Дания", - заявила заявил заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Что предшествовало

Напомним, что Трамп еще в конце своего первого срока пытался приобрести Гренландию, но Дания отказала, как и 80 лет назад. Вернувшись в Белый дом в 2025 году, он снова заявил, что США должны установить контроль над островом ради безопасности.

В то же время мы писали, что премьер Дании Метте Фредериксен в августе 2025 года обвинила окружение Трампа в попытках вмешательства в политические процессы Гренландии. В октябре она отметила, что президент США вроде бы охладел к этой теме, но может вернуться к ней снова.

Также мы сообщали, что Дания уже усилила оборону острова после новых посягательств Трампа.

