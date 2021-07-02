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ДПСУ доповіла про ситуацію на кордоні з Білоруссю після заяви Лукашенка

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 20:58
ДПСУ доповіла про ситуацію на кордоні з Білоруссю після заяви Лукашенка Фото: ДПСУ доповіла про ситуацію на кордоні з Білоруссю (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

ДПСУ заперечує отримання офіційного повідомлення від білоруських органів стосовно перекриття кордону. Також правоохоронний орган заперечує слова Лукашенка стосовно нелегального вивезення зброї з України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Відповідно до повідомлення, прикордонні наряди ДПСУ, які працюють на "зеленій ділянці" також не спостерігають змін в організації охорони кордону з боку Білорусії.

Варто відзначити, що Держприкордонслужба України та Держприкордонкомітет Білорусі регулярно опрацьовують спільні аналізи загроз та звіти. За підсумками минулого року, нелегальне транспортування зброї з нашої території через кордон - зменшились в 6,9 раза.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про рішення Олександра Лукашенка перекрити кордон Республіки Білорусь з Україною.

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