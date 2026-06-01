ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран хочет заморозить войну с США без отказа от своих "красных линий", - Reuters

19:55 01.06.2026 Пн
2 мин
Экономика Ирана трещит по швам. Как Тегеран пытается выпросить у США хоть какое-то облегчение?
aimg Мария Науменко
Иран хочет заморозить войну с США без отказа от своих "красных линий", - Reuters Фото: иранские военные на фоне изображения ракет и карты Ирана (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Иран настаивает на заключении временной сделки с США, которая позволила бы ослабить экономическое давление и стабилизировать ситуацию в стране, не затрагивая самые чувствительные вопросы ядерной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Цены на нефть летят вверх из-за неспособности Трампа достичь соглашения с Ираном, - Bloomberg

По данным источников агентства и аналитиков, Тегеран продвигает идею ограниченной промежуточной договоренности с Вашингтоном. Ее целью является получение экономической передышки на фоне санкций, военного давления и ухудшения внутренней ситуации.

Три иранских источника, приближенные к лицам, принимающим решения, отметили, что такая стратегия соответствует традиционному подходу Исламской Республики: избегать необратимых уступок, выигрывать время и сохранять пространство для дальнейших переговоров.

Почему Ирану нужна временная сделка

После нескольких месяцев конфликта на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Ормузского пролива Тегеран оказался под усиленным экономическим давлением.

Иранские власти рассматривают промежуточное соглашение как способ получить доступ к части замороженных средств, смягчить ограничения на экспорт нефти и ослабить риски для внутренней стабильности.

По словам источников, Тегеран также стремится к прекращению боевых действий на региональных направлениях и постепенному восстановлению экономической активности без необходимости идти на принципиальные уступки по ядерной программе.

Какие вопросы хотят отложить

По информации Reuters, возможный меморандум о взаимопонимании будет предусматривать временное ослабление отдельных ограничений и постепенное восстановление судоходства через Ормузский пролив.

В то же время сложные вопросы могут остаться за пределами соглашения. Речь идет о масштабах обогащения урана, имеющихся запасах высокообогащенного материала и будущих ядерных мощностях Ирана.

Аналитики считают, что для Тегерана главным приоритетом сейчас является не столько военная ситуация, сколько состояние экономики и риск дальнейшего ухудшения социальной обстановки.

"Иранские лидеры понимают, что время не обязательно на их стороне... их расчеты, кажется, заключаются в том, что диалог, даже ограниченный, является лучшим вариантом, чем вступление в бесконечный период экономического истощения и неопределенности", - пояснил Алекс Ватанка, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Напоминаем, Иран приостановил переговоры с США из-за обострения боевых действий в Ливане. В Тегеране заявили, что вернутся к диалогу только после прекращения израильских операций в регионе.

В то же время иранская сторона предупредила о готовности усилить давление на противников, в частности рассматривая возможность блокирования Ормузского пролива и других важных морских маршрутов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток Ормузский пролив
Новости
Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT
Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны