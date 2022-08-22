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Поліція посилює патрулювання на 23-24 серпня: що рекомендують громадянам

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Україна, Понеділок 22 серпня 2022 21:03
Поліція посилює патрулювання на 23-24 серпня: що рекомендують громадянам Фото: Поліція посилює патрулювання на 23-24 серпня (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Поліцейські не виключають активізації діяльності диверсійно-розвідувальних груп напередодні Дня Незалежності, тому відбудеться посилення патрулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

Начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв розповів про можливі спроби дестабілізації ситуації найближчими днями.

"Національна поліція та всі правоохоронні органи готові до різних сценаріїв. Але разом із тим ми звертаємося до громадян із проханням уникати скупчення людей, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до місць укриття", - заявив Сергєєв.

Кількість нарядів буде збільшена до майже 6,5 тисячі осіб, серед яких будуть патрульні поліцейські, вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці.

Поліцейський звертається до громадян та радить носити при собі документи, дотримуватись вимог комендантської години та повідомляти правоохоронців про підозрілих осіб.

Нагадаємо, що раніше СБУ дала поради українцям напередодні Дня Незалежності.

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