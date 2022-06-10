США запропонували створити коаліцію країн, що вводять санкції проти Росії
Міністр фінансів США Джанет Єллен запропонувала створити коаліцію країн, що вводять санкції проти Росії. На думку міністра, це допоможе зробити санкції більш дієвими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
У березні Росія посіла перше місце у світі за кількістю введених санкцій, обійшовши за цим показником Іран і Сирію.
"На мій погляд, нам необхідна досить численна група країн, які були б згодні вводити санкції проти Росії. Створення такої коаліції необхідно, щоб зробити санкції більш ефективними в глобальному масштабі", - заявила вона.
Нагадаємо, західні партнери України ввели санкції проти Путіна і його оточення ще в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.
У травні Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.
Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда звинуватив частину німецького бізнесу, який продовжує працювати з РФ, у байдужості до війни в Україні.
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