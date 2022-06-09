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"Їм байдуже на Україну": Дуда розкритикував німецький бізнес, який працює з РФ

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Варшава, Четвер 09 червня 2022 09:03
"Їм байдуже на Україну": Дуда розкритикував німецький бізнес, який працює з РФ Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Частині німецького бізнесу, який продовжує співпрацювати з Росією попри її військову агресію, байдуже, що буде з Україною. Можливо, німецька економіка не вірить, що російська армія змогла б знову відсвяткувати велику перемогу в Берліні та окупувати частину Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Ми, як поляки, дуже добре розуміємо ситуацію. Про ведення бізнесу з Росією ніхто не говорить ні слова, оскільки нам знову може загрожувати, що російська армія знову буде тут. Тобто смерть, розстріл, відправка в Сибір. Ми добре знаємо, що означає потенційне вторгнення Росії. Тому ми не можемо дозволити цьому зайти так далеко. Ми повинні створити таку військову силу в Польщі, щоб ми могли захищатися в разі нападу", - заявив Дуда.

Він також наголосив на необхідності будувати нові Альянси, аби запобігти подальшій російській агресії.

"Вибачте, може,деякі в Німеччині відчують себе ображеними, але частині німецької економіки все одно, що відбувається з Україною, що з Польщею. Говорять: ми хочемо займатися бізнесом, заробляти гроші. Ви можете вести бізнес із Росією, ми хочемо продавати нашу продукцію. Ми хочемо купити дешевий газ та імпортувати нафту...", - розповідає Дуда.

Втім, він попередив німецький бізнес про загрозу з боку РФ і для самої Німеччини.

"Ми у Польщі знаємо, що це можливо. І саме тому ми не маємо звичайного бізнесу. І саме тому ми закликаємо мир та Європу, що з Росією більше немає звичайного бізнесу", - підсумував Дуда.

Нагадаємо, у своєму інтерв'ю президент Польщі Анджей Дуда також піддав критиці той факт, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон продовжують вести телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним, попри продовження війни Росії в Україні.

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