США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России
Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России. По мнению министра, это поможет сделать санкции более действенными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
В марте Россия заняла первое место в мире по числу введенных санкций, обойдя по этому показателю Иран и Сирию.
"На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", - заявила она.
Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина и его окружения еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.
В мае Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда обвинил часть немецкого бизнеса, который продолжает работать с РФ, в равнодушии к войне в Украине.
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