США не должны идти на российское "но" по прекращению огня в Украине, - Зеленский

Соединенные Штаты Америки не должны идти на российское "но", когда речь идет о прекращении огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.

"Это не вечность, это тишина на 30 суток - шанс для всех сторон показать реальное желание завершить войну или же наоборот", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что для США самое главное - не соглашаться на российское "но" в вопросе прекращения огня. Он отметил, что это должно быть шансом для всех сторон продемонстрировать свое истинное желание завершить войну или же, наоборот, продолжить ее.

Прекращение огня между Россией и Украиной

Напомним, на днях Украина приняла предложение США прекратить огонь с Россией на 30 дней. Уже 13 марта, американские чиновники начали обсуждение этого вопроса с российской стороной. Однако Москва пока не дала окончательного ответа.

При этом российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что его беспокоят "нюансы". В частности речь идет об украинских воинах в Курской области, а также поставках Украине западного оружия.

Стоит отметить, что США уже пригрозили ввести жесткие санкции против России, если она не захочет прекращать войну.

В то же время вчера Зеленский объяснил, от чего зависит прекращение огня с Россией.

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