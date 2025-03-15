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США не повинні йти на російське "але" щодо припинення вогню в Україні, - Зеленський

Україна, Субота 15 березня 2025 16:32
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США не повинні йти на російське "але" щодо припинення вогню в Україні, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки не мають йти на російське "але", коли йде мова про припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на брифінгу.

Зеленський підкреслив, що для США найголовніше - не погоджуватися на російське «але» в питанні припинення вогню. Він зазначив, що це має бути шансом для всіх сторін продемонструвати своє справжнє бажання завершити війну або ж, навпаки, продовжити її.

"Це не вічність, це тиша на 30 діб - шанс для всіх сторін показати реальне бажання завершити війну або ж навпаки", - наголосив президент.

Припинення вогню між Росією та Україною

Нагадаємо, днями Україна прийняла пропозицію США припинити вогонь із Росією на 30 днів. Вже 13 березня, американські чиновники почали обговорення цього питання з російською стороною. Однак Москва поки що не дала остаточної відповіді.

При цьому російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що його турбують "нюанси". Зокрема йдеться про українських воїнів у Курській області, а також постачання Україні західної зброї.

Варто зазначити, що США вже пригрозили ввести найжорсткіші санкції проти Росії, якщо вона не захоче припиняти війну.

Водночас вчора Зеленський пояснив, від чого залежить припинення вогню з Росією.

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