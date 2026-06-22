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США возвращают нефть Ирана на мировой рынок, но с ограничением

17:47 22.06.2026 Пн
2 мин
Американцы сделали исключение из санкций против нефти Ирана
aimg Иван Носальский
Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)

США сделали временное исключение из санкций для иранской нефти. Теперь ее могут доставлять и продавать на мировом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента в соцсети X.

Как отметил Бессент, на переговорах в Швейцарии Иран обязался "обеспечить свободный и открытый транзит в Ормузском проливе" и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии въезжать на свою территорию.

"В рамках этой схемы Минфин выдал временную 60-дневную общую лицензию, разрешающую производство, доставку и продажу иранской нефти", - добавил министр.

Война США с Ираном

Стоит заметить, что после начала войны США с Ираном войска Тегерана заблокировали Ормузский пролив, который является одним из ключевых маршрутов для поставок нефти.

В ответ США фактически заблокировали морские порты Ирана, что делало невозможным поставки иранской нефти на танкерах в другие страны.

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На прошлой неделе две страны подписали меморандум о взаимопонимании, который состоит из 14 пунктов.

В частности, США и Иран объявили о прекращении любых боевых действий на всех фронтах, в том числе и в Ливане, где операцию проводил Израиль.

На этом фоне иранские власти разблокировали Ормузский пролив.

Сегодня, 22 июня, стало известно, что две страны завершили первый раунд мирных переговоров, который проходил в Швейцарии.

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