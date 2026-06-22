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США и Иран завершили первый раунд переговоров в Швейцарии: о чем договорились

05:45 22.06.2026 Пн
2 мин
Что известно о результатах переговоров?
aimg Эдуард Ткач
США и Иран завершили первый раунд переговоров в Швейцарии: о чем договорились Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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В понедельник, 22 июня, в Швейцарии закончился первый раунд переговоров между США и Ираном по финальной сделке о мире. Они прошли в "позитивной и конструктивной атмосфере", был прогресс и стороны достигли ряда договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост МИД Пакистана в соцсети Х и CNN.

Согласно заявлению, США и Иран договорились о создании Комитета высокого уровня для обеспечения "политического надзора за посредничеством".

В частности, главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом, а также возглавлять рабочие группы, которые будут заниматься ядерными вопросами, санкциями, группой по мониторингу и разрешению споров для обеспечения эффективного выполнения рамочной сделки.

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Помимо этого, у стран есть еще ряд договоренностей:

  • согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между США и Ираном в течение 60 дней;
  • технические переговоры по всем вопросам продолжатся до конца этой недели в Швейцарии;
  • США и Иран договорились создать координационный центр по урегулированию конфликтов, в том числе для прекращения огня в Ливане.

Что говорят в Иране

Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что санкции против иранской нефти были сняты, а часть замороженных иранских активов за рубежом - разморожена. Однако никаких других подробностей он не дал.

"Усилия Пакистана и Катара привели к значительному прогрессу в прекращении войны в Ливане. Ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции сняты, блокада отменена, часть замороженных активов разблокирована, а также запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана", - написал он в Х.

Также иранские СМИ писали, что спикер иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран первоначально отказался от продолжения переговоров, которые начались в воскресенье. Причиной тому стали угрозы президента США Дональда Трампа.

В частности, Трамп в эфире Fox News сказал, что США могут "захватить" Ормузский пролив, а также пригрозил иранской делегации.

"Закроете его (пролив - ред.), и у вас не будет страны. Вы даже не сможете вернуться в свою чертову страну", - говорил Трамп.

США и Иран

Напомним, недавно издание Newsweek написало, что большинство граждан США имеют скептичное отношение к сделке США и Ирана. Американцы не верят, что нынешняя дипломатия принесет стране стратегическую выгоду.

Также мы писали, что согласно предварительным оценкам, война против Ирана стоила Пентагону 40 млрд долларов. В том числе были экономические потери для самых граждан.

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