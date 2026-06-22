США и Иран завершили первый раунд переговоров в Швейцарии: о чем договорились
В понедельник, 22 июня, в Швейцарии закончился первый раунд переговоров между США и Ираном по финальной сделке о мире. Они прошли в "позитивной и конструктивной атмосфере", был прогресс и стороны достигли ряда договоренностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост МИД Пакистана в соцсети Х и CNN.
Согласно заявлению, США и Иран договорились о создании Комитета высокого уровня для обеспечения "политического надзора за посредничеством".
В частности, главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом, а также возглавлять рабочие группы, которые будут заниматься ядерными вопросами, санкциями, группой по мониторингу и разрешению споров для обеспечения эффективного выполнения рамочной сделки.
Помимо этого, у стран есть еще ряд договоренностей:
- согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между США и Ираном в течение 60 дней;
- технические переговоры по всем вопросам продолжатся до конца этой недели в Швейцарии;
- США и Иран договорились создать координационный центр по урегулированию конфликтов, в том числе для прекращения огня в Ливане.
Что говорят в Иране
Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что санкции против иранской нефти были сняты, а часть замороженных иранских активов за рубежом - разморожена. Однако никаких других подробностей он не дал.
"Усилия Пакистана и Катара привели к значительному прогрессу в прекращении войны в Ливане. Ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции сняты, блокада отменена, часть замороженных активов разблокирована, а также запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана", - написал он в Х.
Также иранские СМИ писали, что спикер иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран первоначально отказался от продолжения переговоров, которые начались в воскресенье. Причиной тому стали угрозы президента США Дональда Трампа.
В частности, Трамп в эфире Fox News сказал, что США могут "захватить" Ормузский пролив, а также пригрозил иранской делегации.
"Закроете его (пролив - ред.), и у вас не будет страны. Вы даже не сможете вернуться в свою чертову страну", - говорил Трамп.
США и Иран
Напомним, недавно издание Newsweek написало, что большинство граждан США имеют скептичное отношение к сделке США и Ирана. Американцы не верят, что нынешняя дипломатия принесет стране стратегическую выгоду.
Также мы писали, что согласно предварительным оценкам, война против Ирана стоила Пентагону 40 млрд долларов. В том числе были экономические потери для самых граждан.