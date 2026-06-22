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США повертають іранську нафту на світовий ринок, але з обмеженням

17:47 22.06.2026 Пн
2 хв
Американці зробили виняток із санкцій проти іранської нафти
aimg Іван Носальський
Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)

США зробили тимчасове виключення з санкцій щодо іранської нафти. Тепер її можна постачати та продавати на світовому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента у соцмережі X.

Як зазначив Бессент, під час переговорів у Швейцарії Іран зобов’язався "забезпечити вільний і відкритий транзит у Ормузькій протоці" та дозволити інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії в’їжджати на свою територію.

"У рамках цієї схеми Мінфін видав тимчасову 60-денну загальну ліцензію, що дозволяє виробництво, доставку та продаж іранської нафти", - додав міністр.

Війна США з Іраном

Варто зауважити, що після початку війни США з Іраном війська Тегерана заблокували Ормузьку протоку, яка є одним із ключових маршрутів для поставок нафти.

У відповідь США фактично заблокували морські порти Ірану, що унеможливило постачання іранської нафти танкерами до інших країн.

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Минулого тижня дві країни підписали меморандум про взаєморозуміння, який складається з 14 пунктів.

Зокрема, США та Іран оголосили про припинення будь-яких бойових дій на всіх фронтах, зокрема й у Лівані, де операцію проводив Ізраїль.

На цьому тлі іранська влада розблокувала Ормузьку протоку.

Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що дві країни завершили перший раунд мирних переговорів, який відбувався у Швейцарії.

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Сполучені Штати АмерикиІранСкотт Бессент