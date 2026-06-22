США повертають іранську нафту на світовий ринок, але з обмеженням

Як зазначив Бессент, під час переговорів у Швейцарії Іран зобов’язався "забезпечити вільний і відкритий транзит у Ормузькій протоці" та дозволити інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії в’їжджати на свою територію.

"У рамках цієї схеми Мінфін видав тимчасову 60-денну загальну ліцензію, що дозволяє виробництво, доставку та продаж іранської нафти", - додав міністр.

Війна США з Іраном

Варто зауважити, що після початку війни США з Іраном війська Тегерана заблокували Ормузьку протоку, яка є одним із ключових маршрутів для поставок нафти.

У відповідь США фактично заблокували морські порти Ірану, що унеможливило постачання іранської нафти танкерами до інших країн.

Минулого тижня дві країни підписали меморандум про взаєморозуміння, який складається з 14 пунктів.

Зокрема, США та Іран оголосили про припинення будь-яких бойових дій на всіх фронтах, зокрема й у Лівані, де операцію проводив Ізраїль.