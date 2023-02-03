США усиливают давление на Турцию и ОАЭ, чтобы они ограничили торговые связи с Россией

США сообщили Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Турции, что их экономические и финансовые связи с Россией препятствуют усилиям сдерживать вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание, за последний год ОАЭ и Турция стали приютами для российского богатства, что усложнило усилия США собрать единый фронт против диктатора Владимира Путина.

Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, встретился с турецкими официальными лицами, чтобы обсудить обеспокоенность США относительно роста экспорта, включающего американские товары.

По информации Bloomberg, представители США призвали Турцию перекрыть поток товаров в Россию. Они предупредили своих коллег, что экспортно-контролируемые товары на десятки миллионов долларов поступают в Россию и могут использоваться оборонной промышленностью для расширения конфликта.

"С марта по октябрь прошлого года десятки турецких экспортеров отправили в Россию товаров на сумму около 800 млн долларов, в том числе 300 млн долларов оборудования и еще 80 млн долларов в электронике", - уточнили эксперты.

Некоторые из оговорок Вашингтона побудили к действиям. Все пять турецких банков, участвовавших в российской платежной системе "Мир", вышли из нее после предупреждения США в 2022 году. После аналогичных предупреждений турецкие авиакомпании работают над прекращением обслуживания российских компаний.

Так же, пишет издание, были предупреждены власти ОАЭ, с которыми представители Минфина США встретились во время регионального тура.

"ОАЭ поддерживали связи как с Украиной, так и с Россией, поскольку война раскалывает крупные мировые государства. Правитель страны Персидского залива ездил на встречу с Путиным в октябре на фоне обострения конфликта", - уточняет Bloomberg.

В ОАЭ Нельсон обсудил шаги по прекращению уклонения от санкций, а также сообщил официальным лицам, что углубление финансовых связей ОАЭ с Москвой мешает их усилиям изолировать Россию. Особое внимание было уделено роли, которую сыграли предприятия ОАЭ в передаче иранских беспилотников РФ и позволили Тегерану обойти санкции на экспорт нефти. В четверг, 2 февраля, США обнародовали заявление, в котором говорится, что переговоры в ОАЭ были сосредоточены на "координации относительно незаконных финансов и других региональных вопросов".