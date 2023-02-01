США ввели новые санкции против России

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении государства-агрессора России. В подсанкционный список попал ряд физических и юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Минфина.

Сообщается, что санкции были введены против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, которые помогали России уклоняться от предыдущих санкций.

"Отчаянные попытки России использовать прокси-серверов, чтобы обойти санкции США, демонстрируют, что санкции значительно усложнили и подорожали для российского военно-промышленного комплекса возобновление поставок военной машины Путина", - сказал замминистра финансов Уолли Адейемо.

Известно, что сегодняшние санкции имеют отношение к организациям в Болгарии, Израиле, Кипре, Латвии и Сингапуре.