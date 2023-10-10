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Байден пригрозил тем, кто хочет вмешаться в войну Израиля с ХАМАС

Вашингтон, Вторник 10 октября 2023 21:54
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Байден пригрозил тем, кто хочет вмешаться в войну Израиля с ХАМАС Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Cтраны, которые хотят вмешаться в войну Израиля с боевиками ХАМАС, должны удержаться от таких действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена.

"Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, которая думает принять участие в этой ситуации, я хочу вам сказать: не делайте этого", - подчеркнул глава американского государства.

Он напомнил, что США усилили свое военное присутствие в регионе, в частности перебросили туда свой самый большой авианосец.

"И мы готовы перебросить дополнительные силы и средства в случае необходимости", - добавил Байден.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали расстреливать как военных, так и мирных жителей.

В ответ Израиль начал атаковать боевиков ХАМАС на территории сектора Газа. Как отметил министр обороны страны Йоав Галант, Израиль сейчас переходит в полноценное наступление.

При этом ряд стран выступили с поддержкой боевиков из ХАМАС. В частности, это Йемен, Иран. Также атаковать Израиль с территории Ливана уже начали боевики "Хезболлы".

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Израиль Иран Палестина Сектор Газа
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