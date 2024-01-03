США усилят противовоздушную оборону Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны договорились об усилении украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Андрея Ермака.

В ходе переговоров, лидеры обсудили последствия недавних массированных обстрелов территории Украины со стороны РФ с использованием различных видов ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед".

"Проинформировал о результатах работы сил ПВО Украины, которые сбили подавляющее большинство вражеских воздушных целей, в том числе и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Согласились с важностью усиления украинской противовоздушной обороны. Была отмечена важность сохранения необходимого уровня поддержки ПВО Украины со стороны США", - написал глава Офиса президента.

Ермак также выразил искреннюю благодарность команде президента США Джо Байдена за все усилия, направленные на скорейшее принятие Конгрессом необходимого Украине пакета помощи.

Также руководители скоординировали шаги по реализации планов украинско-американского сотрудничества на 2024 год по всем направлениям, в частности в сфере национальной безопасности.

Массированный удар России по Украине

Во вторник, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различной номенклатуры.

Основной целью атаки был Киев. Вблизи столицы силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. В частности, были поражены 10 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", которые запускали с самолетов МиГ-31К.

В целом украинские защитники уничтожили 72 ракеты.

Несмотря на результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице из-за падения обломков ранены десятки мирных жителей.

Более подробно о последствиях атаки российских террористов - в материале РБК-Украина.

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