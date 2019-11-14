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Лайчак заявив про наближення до саміту у нормандському форматі

Новини » Політика     14.11.2019 - 02:37
Лайчак заявив про наближення до саміту у нормандському форматі
Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Розведення у Петрівському стало важливим кроком на шляху до проведення саміту

Діючий голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак привітав розведення сил в Петрівському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

За його словами, це наближає проведення саміту у нормандському форматі найближчим часом.

"Я привітав сторони з виявленням реальної прихильності прокласти шлях до миру. Після позитивних кроків у Станиці Луганській та Золотому, відновлення розведення сил в Петрівському наближає нас до саміту нормандського формату", - сказав Лайчак.

Він також наголосив, що засідання на вищому рівні - це важливий крок у зусиллях щодо "мирного та сталого вирішення конфлікту на сході України".

Раніше повідомлялося, що 13 листопада піротехніки приступили до розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області.

РБК-Україна писало, що 12 листопада, на засіданні Тристоронньої контактної групи були зняті всі перешкоди на шляху до зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні. Розведення сил і засобів в районі населених пунктів Золоте, Петровське та Станиця Луганська стало останнім кроком у цьому напрямку.

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