США, Япония и Южная Корея усилят взаимодействие на фоне растущей угрозы с КНДР

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Сотрудничество США, Южной Кореи и Японии

США, Южная Корея и Япония в этом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Кроме того, недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также его южнокорейский и японский коллеги выразили обеспокоенность по поводу военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием.

Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле этого года или в конце октября, когда страны провели первые в истории совместные воздушные учения.