США, Японія і Південна Корея посилять взаємодію на тлі зростаючої загрози з КНДР

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія запустили нові тристоронні ініціативи для протидії загрозам, які надходять з КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
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США, Південна Корея та Японія в цьому році вийшли на новий рівень співпраці на фоні загроз з боку КНДР та Китаю. Так, в серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити безпекову співпрацю.
Крім цього, нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен, а також його південнокорейський і японський колеги висловили стурбованість через військову співпрацю між Росією й Північною Кореєю, включаючи торгівлю зброєю.
Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як от це було в квітні цього року або наприкінці жовтня, коли країни провели перші в історії спільні повітряні навчання.
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