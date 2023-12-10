США, Японія і Південна Корея посилять взаємодію на тлі зростаючої загрози з КНДР

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Співпраця США, Південної Кореї та Японії

США, Південна Корея та Японія в цьому році вийшли на новий рівень співпраці на фоні загроз з боку КНДР та Китаю. Так, в серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити безпекову співпрацю.

Крім цього, нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен, а також його південнокорейський і японський колеги висловили стурбованість через військову співпрацю між Росією й Північною Кореєю, включаючи торгівлю зброєю.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як от це було в квітні цього року або наприкінці жовтня, коли країни провели перші в історії спільні повітряні навчання.