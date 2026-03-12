В США заметили российское ПВО "Бук-М3": зачем армии нужен такой комплекс

В сети появились изображения, на которых военные США перевозят макет российской зенитной ракетной системы "Бук-М3". По имеющимся данным, объект может использоваться в учебных целях для имитации техники вероятного противника во время тренировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на платформе Reddit.

Для чего армии нужны такие макеты

На опубликованных снимках видно, что копия комплекса установлена на полуприцепе, а не на стандартном самоходном шасси. Это указывает на то, что речь идет не о боевой установке, а о тренировочной модели.

Подобные макеты применяются для воспроизведения техники противника во время учений, чтобы пилоты и наземные подразделения могли тренироваться на реалистичных целях.

Такая практика давно используется военными разных стран. Благодаря подобным репликам экипажи авиации и расчеты систем наблюдения отрабатывают обнаружение и сопровождение техники противника в условиях, максимально приближенных к реальным.

Что известно о системе "Бук-М3"

Зенитный ракетный комплекс Бук-М3 считается одной из современных версий семейства "Бук". В экспортном варианте он известен под названием "Викинг".

Система начала поступать на вооружение России примерно в 2016 году и оснащена обновленной электроникой и ракетой 9М317М.

По сравнению с предыдущими модификациями комплекс получил ряд изменений. Ранее, например в версии "Бук-М2", на пусковой установке размещались четыре ракеты открытого типа.

В более новой системе используются герметичные транспортно-пусковые контейнеры, а количество ракет увеличено до шести.

Возможности комплекса

Согласно открытым характеристикам, комплекс способен поражать различные воздушные цели, включая самолеты и крылатые ракеты.

Заявляется, что он может перехватывать объекты, движущиеся со скоростью до трех километров в секунду.

Дальность поражения оценивается примерно от 2,5 до 70 километров, а высота перехвата может достигать 35 километров.

Пусковая установка также оборудована телевизионно-тепловизионной системой наведения, которая позволяет обнаруживать и сопровождать цели как днем, так и ночью.

Почему копию установили на полуприцеп

Размещение макета на полуприцепе делает его более мобильным и удобным для перевозки между полигонами. Это позволяет быстро менять расположение учебных целей и моделировать различные условия на поле боя.

В армии США давно применяют как реальные образцы иностранного вооружения, так и их копии.

Когда получить действующую систему невозможно, создаются детальные макеты, которые помогают тренировать личный состав и тестировать датчики авиации и разведки.

Использование системы в войне против Украины

Комплекс "Бук-М3" также привлек внимание во время войны России против Украины. По данным открытых источников мониторинга боевых действий, с начала полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили около 20 машин, которые относятся к подразделениям ПВО этого типа.