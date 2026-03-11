ua en ru
Главная » Новости » Политика

"На прицеле не только Украина": в Германии предупредили о планах Путина в Европе

23:01 11.03.2026 Ср
2 мин
РФ может воспользоваться обострением ситуации вокруг Ирана
aimg Валерий Ульяненко
"На прицеле не только Украина": в Германии предупредили о планах Путина в Европе Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Не только Украина, но и страны Евросоюза "на прицеле" России. В частности, значительно возросла тема гибридной войны и кибератак.

Об этом заявила президент Бундестага Юлия Клёкнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Читайте также: Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"

"Мы - немцы и также другие европейские страны - хорошо осознаем, что Россия имеет на прицеле не только Украину. Кстати, могу сказать, что тема гибридной войны, кибератак и т.д. очень сильно выросла - также против немецкого Бундестага. Россия является большой угрозой, мы это знаем", - подчеркнула она.

Клёкнер добавила, что ЕС "очень реалистично" оценивает ситуацию и не исключает ничего из того, что может планировать российский диктатор Владимир Путин. Так она прокомментировала вопрос о возможных провокациях РФ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Противодействие РФ и опыт Украины в войне

Кроме того, Клёкнер подчеркнула важность принятия мер по ограничению возможностей страны-агрессора финансировать войну против Украины.

Президент Бундестага отметила, что Германия "не отвлекает внимание" от Украины, несмотря на сосредоточение внимания значительной части мира на Ближнем Востоке.

Клёкнер также отметила опыт Украины в противодействии беспилотникам и гибридным угрозам, который является важным для партнеров.

"Вы наработали невероятную экспертизу в вопросах выявления дронов и противодействия дронам", - отметила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о трех ключевых направлениях, в которых Украина ожидает поддержки от Германии. В частности, это: гарантии безопасности после войны, финансирование обороны и помощь в защите энергосистемы.

Отметим, Украина делится с партнерами собственным боевым опытом, полученным во время войны со страной-агрессором. Украинские военные инструкторы вскоре отправятся в Германию, чтобы обучать немецких солдат.

Берлин планирует усиливать подготовку армии к возможным российским угрозам. По оценкам разведок Германии и других стран НАТО, РФ может быть готова к масштабному нападению на Альянс уже к 2029 году.

