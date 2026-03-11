"На прицеле не только Украина": в Германии предупредили о планах Путина в Европе

Не только Украина, но и страны Евросоюза "на прицеле" России. В частности, значительно возросла тема гибридной войны и кибератак.

Об этом заявила президент Бундестага Юлия Клёкнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ ".

"Мы - немцы и также другие европейские страны - хорошо осознаем, что Россия имеет на прицеле не только Украину. Кстати, могу сказать, что тема гибридной войны, кибератак и т.д. очень сильно выросла - также против немецкого Бундестага. Россия является большой угрозой, мы это знаем", - подчеркнула она.

Клёкнер добавила, что ЕС "очень реалистично" оценивает ситуацию и не исключает ничего из того, что может планировать российский диктатор Владимир Путин. Так она прокомментировала вопрос о возможных провокациях РФ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Противодействие РФ и опыт Украины в войне

Кроме того, Клёкнер подчеркнула важность принятия мер по ограничению возможностей страны-агрессора финансировать войну против Украины.

Президент Бундестага отметила, что Германия "не отвлекает внимание" от Украины, несмотря на сосредоточение внимания значительной части мира на Ближнем Востоке.

Клёкнер также отметила опыт Украины в противодействии беспилотникам и гибридным угрозам, который является важным для партнеров.

"Вы наработали невероятную экспертизу в вопросах выявления дронов и противодействия дронам", - отметила она.