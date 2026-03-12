У США помітили російське ППО "Бук-М3": навіщо армії потрібен такий комплекс

У мережі з'явилися зображення, на яких військові США перевозять макет російської зенітної ракетної системи "Бук-М3". За наявними даними, об'єкт може використовуватися в навчальних цілях для імітації техніки ймовірного противника під час тренувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на платформі Reddit.

Для чого армії потрібні такі макети

На опублікованих знімках видно, що копія комплексу встановлена на напівпричепі, а не на стандартному самохідному шасі. Це вказує на те, що йдеться не про бойову установку, а про тренувальну модель.

Подібні макети застосовуються для відтворення техніки противника під час навчань, щоб пілоти і наземні підрозділи могли тренуватися на реалістичних цілях.

Така практика давно використовується військовими різних країн. Завдяки подібним реплікам екіпажі авіації та розрахунки систем спостереження відпрацьовують виявлення та супровід техніки противника в умовах, максимально наближених до реальних.

Що відомо про систему "Бук-М3"

Зенітний ракетний комплекс Бук-М3 вважається однією із сучасних версій сімейства "Бук". В експортному варіанті він відомий під назвою "Вікінг".

Система почала надходити на озброєння Росії приблизно 2016 року й оснащена оновленою електронікою та ракетою 9М317М.

Порівняно з попередніми модифікаціями комплекс отримав низку змін. Раніше, наприклад у версії "Бук-М2", на пусковій установці розміщувалися чотири ракети відкритого типу.

У новішій системі використовуються герметичні транспортно-пускові контейнери, а кількість ракет збільшено до шести.

Можливості комплексу

Згідно з відкритими характеристиками, комплекс здатний вражати різні повітряні цілі, включно з літаками і крилатими ракетами.

Заявляється, що він може перехоплювати об'єкти, що рухаються зі швидкістю до трьох кілометрів на секунду.

Дальність ураження оцінюється приблизно від 2,5 до 70 кілометрів, а висота перехоплення може досягати 35 кілометрів.

Пускова установка також обладнана телевізійно-тепловізійною системою наведення, яка дає змогу виявляти та супроводжувати цілі як удень, так і вночі.

Чому копію встановили на напівпричіп

Розміщення макета на напівпричепі робить його більш мобільним і зручним для перевезення між полігонами. Це дає змогу швидко змінювати розташування навчальних цілей і моделювати різні умови на полі бою.

В армії США давно застосовують як реальні зразки іноземного озброєння, так і їхні копії.

Коли отримати діючу систему неможливо, створюються детальні макети, які допомагають тренувати особовий склад і тестувати датчики авіації та розвідки.

Використання системи у війні проти України

Комплекс "Бук-М3" також привернув увагу під час війни Росії проти України. За даними відкритих джерел моніторингу бойових дій, від початку повномасштабного вторгнення українські сили знищили близько 20 машин, які належать до підрозділів ППО цього типу.