Заканчиваются деньги? РФ может сократить расходы в бюджете-2026, - Reuters

Российские власти могут сократить "нечувствительные" расходы бюджета на 10%. Причиной стало резкое падение доходов от продажи нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Что планируют урезать?

По данным источников издания, Министерство финансов РФ уже проинформировало ведомства о необходимости "оптимизации" расходов.

Ожидается, что под сокращение попадут проекты, не имеющие критического значения для выживания режима. Речь о некоторых новых проектах, в том числе о ремонте дорог.

В то же время, источники Reuters подчеркивают, что военные расходы и социальные обязательства (зарплаты бюджетникам и пенсии) останутся неприкосновенными из-за их политической чувствительности для Кремля.

Экономический тупик

Ситуация в российской экономике стремительно усугубляется. В первые два месяца 2026 года:

доходы от энергетики сократились вдвое.

общие доходы бюджета упали на 11%.

цена российской нефти резко падала.

Это вынудило правительство активно использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дыр в казне. Центральный банк РФ уже приветствовал идею оптимизации расходов, пытаясь сдержать инфляцию и сохранить финансовую устойчивость.

Фактор Ирана и нефтяные надежды

Единственным фактором, который может отсрочить сокращение, остается война США и Израиля против Ирана. Закрытие Ормузского пролива подняло мировые цены на нефть, что кратковременно сыграло на руку Москве.

Однако источник издания считает, что этот рост не будет устойчивым, и системные проблемы бюджета требуют урезания расходов вне зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.