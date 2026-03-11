Заканчиваются деньги? РФ может сократить расходы в бюджете-2026, - Reuters
Российские власти могут сократить "нечувствительные" расходы бюджета на 10%. Причиной стало резкое падение доходов от продажи нефти и газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Что планируют урезать?
По данным источников издания, Министерство финансов РФ уже проинформировало ведомства о необходимости "оптимизации" расходов.
Ожидается, что под сокращение попадут проекты, не имеющие критического значения для выживания режима. Речь о некоторых новых проектах, в том числе о ремонте дорог.
В то же время, источники Reuters подчеркивают, что военные расходы и социальные обязательства (зарплаты бюджетникам и пенсии) останутся неприкосновенными из-за их политической чувствительности для Кремля.
Экономический тупик
Ситуация в российской экономике стремительно усугубляется. В первые два месяца 2026 года:
- доходы от энергетики сократились вдвое.
- общие доходы бюджета упали на 11%.
- цена российской нефти резко падала.
Это вынудило правительство активно использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дыр в казне. Центральный банк РФ уже приветствовал идею оптимизации расходов, пытаясь сдержать инфляцию и сохранить финансовую устойчивость.
Фактор Ирана и нефтяные надежды
Единственным фактором, который может отсрочить сокращение, остается война США и Израиля против Ирана. Закрытие Ормузского пролива подняло мировые цены на нефть, что кратковременно сыграло на руку Москве.
Однако источник издания считает, что этот рост не будет устойчивым, и системные проблемы бюджета требуют урезания расходов вне зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.
Кризис в РФ
Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщила, что российская экономика вошла в фазу глубочайшего кризиса за последние 20 лет, который сравнивают со сценарием позднего СССР.
По данным разведки, в 2025 году промышленный рост в РФ фактически остановился (упал с 4-6% до 0,8%), а грузоперевозки по железной дороге сократились до минимума за 16 лет.
Ситуацию усугубляет рекордный дефицит бюджета, достигший 5,65 трлн рублей.