ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Заканчиваются деньги? РФ может сократить расходы в бюджете-2026, - Reuters

20:56 11.03.2026 Ср
2 мин
Какие сферы может затронуть сокращение расходов в госбюджете РФ?
aimg Иван Носальский
Заканчиваются деньги? РФ может сократить расходы в бюджете-2026, - Reuters Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)

Российские власти могут сократить "нечувствительные" расходы бюджета на 10%. Причиной стало резкое падение доходов от продажи нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву

Что планируют урезать?

По данным источников издания, Министерство финансов РФ уже проинформировало ведомства о необходимости "оптимизации" расходов.

Ожидается, что под сокращение попадут проекты, не имеющие критического значения для выживания режима. Речь о некоторых новых проектах, в том числе о ремонте дорог.

В то же время, источники Reuters подчеркивают, что военные расходы и социальные обязательства (зарплаты бюджетникам и пенсии) останутся неприкосновенными из-за их политической чувствительности для Кремля.

Экономический тупик

Ситуация в российской экономике стремительно усугубляется. В первые два месяца 2026 года:

  • доходы от энергетики сократились вдвое.
  • общие доходы бюджета упали на 11%.
  • цена российской нефти резко падала.

Это вынудило правительство активно использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дыр в казне. Центральный банк РФ уже приветствовал идею оптимизации расходов, пытаясь сдержать инфляцию и сохранить финансовую устойчивость.

Фактор Ирана и нефтяные надежды

Единственным фактором, который может отсрочить сокращение, остается война США и Израиля против Ирана. Закрытие Ормузского пролива подняло мировые цены на нефть, что кратковременно сыграло на руку Москве.

Однако источник издания считает, что этот рост не будет устойчивым, и системные проблемы бюджета требуют урезания расходов вне зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.

Кризис в РФ

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщила, что российская экономика вошла в фазу глубочайшего кризиса за последние 20 лет, который сравнивают со сценарием позднего СССР.

По данным разведки, в 2025 году промышленный рост в РФ фактически остановился (упал с 4-6% до 0,8%), а грузоперевозки по железной дороге сократились до минимума за 16 лет.

Ситуацию усугубляет рекордный дефицит бюджета, достигший 5,65 трлн рублей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Нафта Война в Украине
Новости
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко