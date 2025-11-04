В США умер один из самых влиятельных политиков - Дик Чейни: что о нем известно

В США в возрасте 84 лет умер Дик Чейни - бывший вице-президент Соединенных Штатов, один из самых влиятельных республиканских политиков.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным семьи, политик умер в собственном доме в штате Вайоминг из-за осложнений от пневмонии и сердечно-сосудистых болезней. Ранее Чейни перенес пять сердечных приступов и в 2012 году прошел трансплантацию сердца.

Дик Чейни служил в администрациях четырех президентов США. С 1989 по 1993 год занимал должность министра обороны США, а с января 2001 по 20 января 2009 года был вице-президентом страны. В ноябре 2004 года его переизбрали на второй срок.

Именно во время его вице-президентства произошли теракты 11 сентября 2001 года, после которых Чейни стал одним из главных архитекторов "войны с террором", включавшей вторжение в Афганистан и Ирак.

Что известно о Дике Чейни

Дик Чейни родился в столице штата Небраска - городе Линкольн, а вырос в городе Каспер (штат Вайоминг). Его отец был агентом в министерстве сельского хозяйства, мать - известной софтбольной спортсменкой 1930-х годов.

Учился в Йельском университете, но бросил учебу. Получил степени бакалавра и магистра политологии в Университете Вайоминга.

В 1960-х годах поддерживал войну во Вьетнаме, но сам не служил, получив несколько отсрочек от армии.

Начало политической деятельности

Карьера Чейни началась в 1969 году, когда он стал интерном у конгрессмена Уильяма Стейгера. Впоследствии работал в штабе Доналда Рамсфелда, а позже стал помощником президента Джеральда Форда, где занял должность руководителя президентской администрации.

В 1978 году его избрали в Палату представителей от штата Вайоминг. Он оставался конгрессменом до 1989 года, пять раз переизбирался и возглавлял Комитет республиканской политики.

Министр обороны США

В 1989 году Дик Чейни стал министром обороны в администрации Джорджа Буша-старшего. Он руководил операцией "Буря в пустыне" во время войны в Персидском заливе и вторжением в Панаму.

В 1991 году был награжден Президентской медалью Свободы. Под его руководством армию США сократили на 19% - с 2,2 млн до 1,8 млн человек, а военный бюджет уменьшился с 291 до 270 млрд долларов.

После отставки из Пентагона Чейни работал в аналитическом центре American Enterprise Institute, а в 1995-2000 годах возглавлял корпорацию Halliburton - одну из крупнейших энергетических компаний США.

Вице-президент США

В 2000 году Джордж Буш-младший пригласил Чейни стать своим кандидатом в вице-президенты. После победы он занимал должность с 2001 по 2009 год. Дважды исполнял обязанности президента - в 2002 и 2007 годах, когда Буш проходил медицинские процедуры под наркозом.

После 11 сентября 2001 года Чейни стал одним из самых влиятельных членов администрации, поддерживая вторжение в Ирак и расширение полномочий спецслужб.

Последние годы и позиция

Несмотря на долгую политическую карьеру, в поздние годы Чейни отошел от современной Республиканской партии. Он критиковал Дональда Трампа, называя его "угрозой для демократии", и в 2024 году впервые поддержал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.