У США помер один із найвпливовіших політиків - Дік Чейні: що про нього відомо

У США у віці 84 років помер Дік Чейні - колишній віцепрезидент Сполучених Штатів, один із найвпливовіших республіканських політиків.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними родини, політик помер у власному домі в штаті Вайомінг через ускладнення від пневмонії та серцево-судинних хвороб. Раніше Чейні переніс п’ять серцевих нападів і у 2012 році пройшов трансплантацію серця.

Дік Чейні служив в адміністраціях чотирьох президентів США. З 1989 по 1993 рік обіймав посаду міністра оборони США, а з січня 2001 до 20 січня 2009 року був віцепрезидентом країни. У листопаді 2004 року його переобрали на другий термін.

Саме під час його віцепрезидентства сталися теракти 11 вересня 2001 року, після яких Чейні став одним із головних архітекторів "війни з терором", що включала вторгнення в Афганістан та Ірак.

Що відомо про Діка Чейні

Дік Чейні народився в столиці штату Небраска - місті Лінкольн, а виріс у місті Каспер (штат Вайомінг). Його батько був агентом у міністерстві сільського господарства, мати - відомою софтбольною спортсменкою 1930-х років.

Навчався у Єльському університеті, але покинув навчання. Здобув ступені бакалавра і магістра політології в Університеті Вайомінгу.

У 1960-х роках підтримував війну у В’єтнамі, але сам не служив, отримавши кілька відстрочок від армії.

Початок політичної діяльності

Кар’єра Чейні почалася у 1969 році, коли він став інтерном у конгресмена Вільяма Стейгера. Згодом працював у штабі Доналда Рамсфелда, а пізніше став помічником президента Джеральда Форда, де обійняв посаду керівника президентської адміністрації.

У 1978 році його обрали до Палати представників від штату Вайомінг. Він залишався конгресменом до 1989 року, п’ять разів переобирався та очолював Комітет республіканської політики.

Міністр оборони США

У 1989 році Дік Чейні став міністром оборони в адміністрації Джорджа Буша-старшого. Він керував операцією "Буря в пустелі" під час війни в Перській затоці та вторгненням до Панами.

У 1991 році був нагороджений Президентською медаллю Свободи. Під його керівництвом армію США скоротили на 19% - з 2,2 млн до 1,8 млн осіб, а військовий бюджет зменшився з 291 до 270 млрд доларів.

Після відставки з Пентагону Чейні працював у аналітичному центрі American Enterprise Institute, а у 1995-2000 роках очолював корпорацію Halliburton - одну з найбільших енергетичних компаній США.

Віцепрезидент США

У 2000 році Джордж Буш-молодший запросив Чейні стати своїм кандидатом у віцепрезиденти. Після перемоги він обіймав посаду з 2001 до 2009 року. Двічі виконував обов’язки президента - у 2002 та 2007 роках, коли Буш проходив медичні процедури під наркозом.

Після 11 вересня 2001 року Чейні став одним із найвпливовіших членів адміністрації, підтримуючи вторгнення в Ірак і розширення повноважень спецслужб.

Останні роки та позиція

Попри довгу політичну кар’єру, у пізні роки Чейні відійшов від сучасної Республіканської партії. Він критикував Дональда Трампа, називаючи його "загрозою для демократії", та у 2024 році вперше підтримав кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс.