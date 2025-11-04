ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У США помер один із найвпливовіших політиків - Дік Чейні: що про нього відомо

Вівторок 04 листопада 2025 14:39
UA EN RU
У США помер один із найвпливовіших політиків - Дік Чейні: що про нього відомо Фото: У США помер Дік Чейні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У США у віці 84 років помер Дік Чейні - колишній віцепрезидент Сполучених Штатів, один із найвпливовіших республіканських політиків.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними родини, політик помер у власному домі в штаті Вайомінг через ускладнення від пневмонії та серцево-судинних хвороб. Раніше Чейні переніс п’ять серцевих нападів і у 2012 році пройшов трансплантацію серця.

Дік Чейні служив в адміністраціях чотирьох президентів США. З 1989 по 1993 рік обіймав посаду міністра оборони США, а з січня 2001 до 20 січня 2009 року був віцепрезидентом країни. У листопаді 2004 року його переобрали на другий термін.

Саме під час його віцепрезидентства сталися теракти 11 вересня 2001 року, після яких Чейні став одним із головних архітекторів "війни з терором", що включала вторгнення в Афганістан та Ірак.

Що відомо про Діка Чейні

Дік Чейні народився в столиці штату Небраска - місті Лінкольн, а виріс у місті Каспер (штат Вайомінг). Його батько був агентом у міністерстві сільського господарства, мати - відомою софтбольною спортсменкою 1930-х років.

Навчався у Єльському університеті, але покинув навчання. Здобув ступені бакалавра і магістра політології в Університеті Вайомінгу.

У 1960-х роках підтримував війну у В’єтнамі, але сам не служив, отримавши кілька відстрочок від армії.

Початок політичної діяльності

Кар’єра Чейні почалася у 1969 році, коли він став інтерном у конгресмена Вільяма Стейгера. Згодом працював у штабі Доналда Рамсфелда, а пізніше став помічником президента Джеральда Форда, де обійняв посаду керівника президентської адміністрації.

У 1978 році його обрали до Палати представників від штату Вайомінг. Він залишався конгресменом до 1989 року, п’ять разів переобирався та очолював Комітет республіканської політики.

Міністр оборони США

У 1989 році Дік Чейні став міністром оборони в адміністрації Джорджа Буша-старшого. Він керував операцією "Буря в пустелі" під час війни в Перській затоці та вторгненням до Панами.

У 1991 році був нагороджений Президентською медаллю Свободи. Під його керівництвом армію США скоротили на 19% - з 2,2 млн до 1,8 млн осіб, а військовий бюджет зменшився з 291 до 270 млрд доларів.

Після відставки з Пентагону Чейні працював у аналітичному центрі American Enterprise Institute, а у 1995-2000 роках очолював корпорацію Halliburton - одну з найбільших енергетичних компаній США.

Віцепрезидент США

У 2000 році Джордж Буш-молодший запросив Чейні стати своїм кандидатом у віцепрезиденти. Після перемоги він обіймав посаду з 2001 до 2009 року. Двічі виконував обов’язки президента - у 2002 та 2007 роках, коли Буш проходив медичні процедури під наркозом.

Після 11 вересня 2001 року Чейні став одним із найвпливовіших членів адміністрації, підтримуючи вторгнення в Ірак і розширення повноважень спецслужб.

Останні роки та позиція

Попри довгу політичну кар’єру, у пізні роки Чейні відійшов від сучасної Республіканської партії. Він критикував Дональда Трампа, називаючи його "загрозою для демократії", та у 2024 році вперше підтримав кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Раніше РБК-Україна писало, що у США на 92-му році життя помер українсько-американський поет, прозаїк і лінгвіст Юрій Тарнавський - один із засновників Нью-Йоркської літературної групи. Він працював у компанії IBM над штучним інтелектом, викладав у Колумбійському університеті та перекладав українську літературу англійською.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Помер
Новини
Україна демонструє прогрес у ключових реформах: звіт Єврокомісії про розширення
Україна демонструє прогрес у ключових реформах: звіт Єврокомісії про розширення
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце