В США умер писатель Юрий Тарнавский: что о нем известно

Пятница 17 октября 2025 15:31
Фото: Умер писатель Юрий Тарнавский (facebook.com/marjana savka)
Автор: Татьяна Веремеева

В США 14 октября 2025 года умер украинский и американский поэт, прозаик, переводчик и лингвист-кибернетик Юрий Тарнавский.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение его жены в Facebook.

"Его уже нет с нами... 14 октября 2025 года...", - написала женщина.

Кто такой Юрий Тарнавский

Юрий Тарнавский родился 3 февраля 1934 года в городе Турка Львовской области. После Второй мировой войны он учился в лагере для перемещенных лиц в Германии, а в 1952 году переехал в США, где получил образование по электронной инженерии в Ньюаркском колледже. Работал в компании IBM над искусственными языками, экспертными системами и искусственным интеллектом до 1992 года.

После этого Тарнавский стал профессором украинской литературы и культуры в Колумбийском университете, был членом Гариманского института и координатором украинской программы. Он активно занимался переводческой деятельностью: переводил произведения с украинского на английский и с других языков на украинский, а собственные произведения переведены более чем на десять языков мира.

Юрий Тарнавский также был одним из основателей Нью-Йоркской группы и соредактором литературно-художественного ежегодника "Новые Поэзии".

Ранее РБК-Украина писало, что в США умер гитарист и соучредитель легендарной группы Kiss Пол Дэниел "Эйс" Фрейли. Артисту было 74 года. По сообщению семьи, смерть наступила из-за осложнений после недавнего падения. Эйс Фрейли создал культовый сценический образ "Спейсмена", участвовал в разработке логотипа Kiss и записи дебютного альбома группы 1974 года.

Также мы рассказывали, что в возрасте 89 лет умер украинский поэт, публицист и бывший редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич. Он был известен как литературный деятель, редактор, переводчик и секретарь Союза писателей, а также как народный депутат Верховного Совета СССР. Его жизнь оставила противоречивый след: наряду с вкладом в развитие свободы слова и популяризацию литературы, Коротич имел связи с КГБ и поддерживал политику России, из-за чего его имя попало в базу "Миротворец".

