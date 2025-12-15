США смягчили санкции против Беларуси в обмен на освобождение политзаключенных

США частично ослабили санкции против белорусских калиевых компаний после освобождения 123 политических заключенных.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщает издание Reuters.
Речь идет о государственной компании Belaruskali, экспортере Belarusian Potash Company (BPC) и ее дочерней структуре Agrorozkvit, сообщили 15 декабря в Министерстве финансов США.
Американский Минфин выдал общую лицензию, которая позволяет ограниченные финансовые операции с этими предприятиями. Данное решение стало ответом на освобождение Беларусью 123 заключенных, среди которых лауреат Нобелевской премии мира Алесь Бяляцкий и одна из лидеров оппозиции Мария Калесникова.
Освобождение политзаключенных произошло в рамках договоренностей, заключенных при посредничестве спецпредставителя президента США Дональда Трампа Джона Коала.
При этом в Вашингтоне подчеркнули, что смягчение санкций носит условный характер. Оно зависит от "устойчивых положительных изменений в поведении" белорусских властей и выполнения обещания Александра Лукашенко прекратить политически мотивированные аресты. В случае нарушений санкции могут быть немедленно восстановлены.
Напомним, что широкие санкции против Беларуси США и ЕС ввели после жестокого подавления протестов в 2020 году и усилили после того, как режим Лукашенко позволил использовать территорию страны для российского вторжения в Украину в 2022-м.
Калий является ключевым компонентом минеральных удобрений, а Беларусь - одним из ведущих мировых производителей. Спрос на этот товар стабилен, поскольку калий необходим для сельского хозяйства, особенно для производства зерновых и овощей.
Продажа калия приносит в бюджет Беларуси значительные поступления валюты, что поддерживает баланс внешней торговли и бюджет.
Вместе с тем стоит напомнить, что экспорт белорусского калия и в дальнейшем находится под санкциями ЕС. Более того, с февраля 2022 года страна потеряла возможность поставлять продукцию через литовский порт Клайпеда, что заставило Минск переориентировать логистику через Россию и нарастить продажи в Китай.
Напомним, санкции против калийной отрасли были введены администрацией Джо Байдена в 2021 году на фоне подавления протестов в Беларуси. Их отмена открывает для Минска определенные экономические возможности на американском рынке.
Администрация президента США Дональда Трампа налаживает контакт с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Более того, в Белом доме даже советуются с Лукашенко относительно войны в Украине.
В свою очередь, по итогам переговоров с США, белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных. Среди тех, кто вышел на свободу, - оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова.
В общем 114 человек были переданы Украине, чтобы дальше они переехали в Польшу, или в другие страны Европы - по желанию. Среди тех, кого передал режим Лукашенко, было и пятеро граждан Украины.