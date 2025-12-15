RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США смягчили санкции против Беларуси в обмен на освобождение политзаключенных

Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США частично ослабили санкции против белорусских калиевых компаний после освобождения 123 политических заключенных.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщает издание Reuters.

Речь идет о государственной компании Belaruskali, экспортере Belarusian Potash Company (BPC) и ее дочерней структуре Agrorozkvit, сообщили 15 декабря в Министерстве финансов США.

Американский Минфин выдал общую лицензию, которая позволяет ограниченные финансовые операции с этими предприятиями. Данное решение стало ответом на освобождение Беларусью 123 заключенных, среди которых лауреат Нобелевской премии мира Алесь Бяляцкий и одна из лидеров оппозиции Мария Калесникова.

Освобождение политзаключенных произошло в рамках договоренностей, заключенных при посредничестве спецпредставителя президента США Дональда Трампа Джона Коала.

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что смягчение санкций носит условный характер. Оно зависит от "устойчивых положительных изменений в поведении" белорусских властей и выполнения обещания Александра Лукашенко прекратить политически мотивированные аресты. В случае нарушений санкции могут быть немедленно восстановлены.

Напомним, что широкие санкции против Беларуси США и ЕС ввели после жестокого подавления протестов в 2020 году и усилили после того, как режим Лукашенко позволил использовать территорию страны для российского вторжения в Украину в 2022-м.

Почему экспорт калия важен для Беларуси

Калий является ключевым компонентом минеральных удобрений, а Беларусь - одним из ведущих мировых производителей. Спрос на этот товар стабилен, поскольку калий необходим для сельского хозяйства, особенно для производства зерновых и овощей.

Продажа калия приносит в бюджет Беларуси значительные поступления валюты, что поддерживает баланс внешней торговли и бюджет.

Вместе с тем стоит напомнить, что экспорт белорусского калия и в дальнейшем находится под санкциями ЕС. Более того, с февраля 2022 года страна потеряла возможность поставлять продукцию через литовский порт Клайпеда, что заставило Минск переориентировать логистику через Россию и нарастить продажи в Китай.

Напомним, санкции против калийной отрасли были введены администрацией Джо Байдена в 2021 году на фоне подавления протестов в Беларуси. Их отмена открывает для Минска определенные экономические возможности на американском рынке.

 

Освобождение политзаключенных

Администрация президента США Дональда Трампа налаживает контакт с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Более того, в Белом доме даже советуются с Лукашенко относительно войны в Украине.

В свою очередь, по итогам переговоров с США, белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных. Среди тех, кто вышел на свободу, - оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

В общем 114 человек были переданы Украине, чтобы дальше они переехали в Польшу, или в другие страны Европы - по желанию. Среди тех, кого передал режим Лукашенко, было и пятеро граждан Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоСоединенные Штаты АмерикиБеларусьСанкции против России