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США поки не планують відкривати кордон для іноземців

Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати поки зберігатимуть діючі карантинні обмеження. Це стосується міжнародних подорожей в умовах пандемії.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

Вона зазначила, що ці рішення будуть прийматися американською адміністрацією відповідно до рекомендацій експертів і профільних установ.

"Зараз у нас немає оголошень про скасування діючих обмежень на подорожі. Я б сказала, що ми, звичайно, хотіли б відновлення поїздок між США, Європою та іншими країнами по всьому світу. Ми дуже уважно ставимося до того, щоб зробити все можливе для збереження безпеки американців", - резюмувала Псакі.

Нагадаємо, Євросоюз офіційно схвалив відкриття кордонів для повністю вакцинованих туристів. В'їзд до країн блоку буде дозволений тим, хто вакцинувався схваленими в ЄС препаратами. Поки таких три - Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

Також РБК-Україна писало, що ЄС схвалив протокол, що дозволяє відновити туризм.

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