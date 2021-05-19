ЄС схвалив протокол, що дозволяє відновити туризм

Європейська комісія схвалила новий протокол безпеки з коронавірусу . Він буде сприяти безпечному відновленню туризму в ЄС.

"Туристичні підприємства, що відповідають вимогам з охорони праці та техніки безпеки, зможуть отримати" друк безпеки ", що підвищить довіру мандрівників і робочих", - повідомили в ЄК.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що лідерам Євросоюзу не вдалося завершити роботу над єдиною схемою впроваджень COVID-паспортів.

Однак пізніше агентство AFP з посиланням на джерела заявило, що ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих від коронавірусу мандрівників.

Як писало РБК-Україна, в червні в ЄС планують запустити систему COVID-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі до європейських країн тим громадянам, які зробили щеплення від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами.

Відзначимо, уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, щоб українці могли безперешкодно подорожувати.