США пока не планируют открывать границу для иностранцев

Она отметила, что эти решения будут приниматься американской администрацией в соответствии с рекомендациями экспертов и профильных учреждений.

"Сейчас у нас нет объявлений об отмене действующих ограничений на путешествия. Я бы сказала, что мы, конечно, хотели бы восстановления поездок между США, Европой и другими странами по всему миру. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы сделать все возможное для сохранения безопасности американцев", - резюмировала Псаки.