США обговорюють зміни жорстких обмежень на міжнародні поїздки
Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює питання зміни жорстких обмежень на міжнародні поїздки. При цьому поки ніяких рішень Білий дім не прийняв.
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що в Білому домі вже більше місяця проводять зустрічі з представникам транспортної галузі. Зокрема, обговорюється питання того, як вони можуть почати скасування обмежень на поїздки. Зараз в США діють обмеження, які забороняють в'їзд з більшої частини світу.
При цьому в Білому Домі, у відповідь на питання про те, чи можуть зняти обмеження для вакцинованих від COVID-19, заявили, що поки немає ніяких змін в обмеженнях на поїздки, і вони не плануються.
В Асоціації подорожей США відзначили, що сподіваються, що "науково обґрунтований план Євросоюзу з відновлення міжнародних поїздок спонукає США до закликів розробити план і графік безпечного відкриття кордонів".
Нагадаємо, вчора Євросоюз офіційно схвалив відкриття кордонів для повністю вакцинованих туристів. В'їзд до країн блоку буде дозволений тим, хто вакцинувався схваленими в ЄС препаратами. Поки таких три-Pfizer, AstraZeneca і Moderna.
Також РБК-Україна писало, що ЄС схвалив протокол, що дозволяє відновити туризм.