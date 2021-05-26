США поки не планують відкривати кордон для іноземців

Вона зазначила, що ці рішення будуть прийматися американською адміністрацією відповідно до рекомендацій експертів і профільних установ.

"Зараз у нас немає оголошень про скасування діючих обмежень на подорожі. Я б сказала, що ми, звичайно, хотіли б відновлення поїздок між США, Європою та іншими країнами по всьому світу. Ми дуже уважно ставимося до того, щоб зробити все можливе для збереження безпеки американців", - резюмувала Псакі.