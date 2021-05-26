ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США пока не планируют открывать границу для иностранцев

Новина українською →
Вашингтон, Среда 26 мая 2021 04:23
США пока не планируют открывать границу для иностранцев Фото: США не будут снимать ограничения на международные поездки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты пока будут сохранять действующие карантинные ограничения. Это касается международных путешествий в условиях пандемии.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Она отметила, что эти решения будут приниматься американской администрацией в соответствии с рекомендациями экспертов и профильных учреждений.

"Сейчас у нас нет объявлений об отмене действующих ограничений на путешествия. Я бы сказала, что мы, конечно, хотели бы восстановления поездок между США, Европой и другими странами по всему миру. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы сделать все возможное для сохранения безопасности американцев", - резюмировала Псаки.

Напомним, Евросоюз официально одобрил открытие границ для полностью вакцинированных туристов. Въезд в страны блока будет разрешен тем, кто вакцинировался одобренными в ЕС препаратами. Пока таких три - Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Также РБК-Украина писало, что ЕС одобрил протокол, позволяющий возобновить туризм.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Карантин
NEWS
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины