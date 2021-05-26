США пока не планируют открывать границу для иностранцев
Соединенные Штаты пока будут сохранять действующие карантинные ограничения. Это касается международных путешествий в условиях пандемии.
Она отметила, что эти решения будут приниматься американской администрацией в соответствии с рекомендациями экспертов и профильных учреждений.
"Сейчас у нас нет объявлений об отмене действующих ограничений на путешествия. Я бы сказала, что мы, конечно, хотели бы восстановления поездок между США, Европой и другими странами по всему миру. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы сделать все возможное для сохранения безопасности американцев", - резюмировала Псаки.
Напомним, Евросоюз официально одобрил открытие границ для полностью вакцинированных туристов. Въезд в страны блока будет разрешен тем, кто вакцинировался одобренными в ЕС препаратами. Пока таких три - Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Также РБК-Украина писало, что ЕС одобрил протокол, позволяющий возобновить туризм.