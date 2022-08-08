США підтримують право Ізраїлю на захист від атак з території сектора Гази, - Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США підтримують право Ізраїлю на захист від нападів з території сектора Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Байден додав, що в останні дні Ізраїль захищав свій народ від ракетних обстрілів з боку терористичного угруповання "палестинський Ісламський джихад".

США пишаються наданою підтримкою ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол". Вона змогла перехопити більше сотні ракет і врятувати незліченну кількість життів.

"Я давно і незмінно підтримую забезпечення Ізраїлем власної безпеки, включаючи його право на захист від нападів", - йдеться в заяві.

Видання The Jerusalem Post повідомило, що з території сектора Гази в бік Ізраїлю було запущено кілька снарядів пізно ввечері 7 серпня, після набуття чинності режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що перемир'я очікувалося о 20: 00, але як з'ясувалося, представники "ісламського джихаду" вимагали додаткових гарантій від Єгипту, який виступає посередником у врегулюванні.

Керівництво Ізраїлю не бачить сенсу продовжувати операцію в секторі Гази, оскільки цілі щодо нейтралізації верхівки ісламістів вже досягнуті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.