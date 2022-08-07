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Перемир'я в секторі Газа відкладається через "Ісламський джихад", - Al Jazeera

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Сектор Газа, Неділя 07 серпня 2022 21:03
Перемир'я в секторі Газа відкладається через "Ісламський джихад", - Al Jazeera Фото: наслідки ударів по Газі (gettyimages)
Автор: Ілона Свиридова

Анонсоване на 20:00 перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупуванням "Ісламський джихад" відкладається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що оголошення про перемир'я в секторі Гази затримується через вимоги ісламістів. Зокрема, вони хочуть, щоб Єгипет надав їм додаткові гарантії.

За даними Al Jazeera, ісламісти хочуть домогтися від Ізраїлю звільнення заарештованих членів організації, а також припинення ударів по своїх позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єгипет домовився про початок перемир'я сьогодні ввечері о 20:00, проте досі тривають ракетні удари з сектора Газа по території Ізраїлю.

Ізраїльський прем'єр Яір Лапід вже заявив, що цілі операції "Світанок" вже досягнуто, і він не бачить сенсу в її продовженні.

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Сектор Газа Ізраїль
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