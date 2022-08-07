Перемир'я в секторі Газа відкладається через "Ісламський джихад", - Al Jazeera

Анонсоване на 20:00 перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупуванням "Ісламський джихад" відкладається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що оголошення про перемир'я в секторі Гази затримується через вимоги ісламістів. Зокрема, вони хочуть, щоб Єгипет надав їм додаткові гарантії. За даними Al Jazeera, ісламісти хочуть домогтися від Ізраїлю звільнення заарештованих членів організації, а також припинення ударів по своїх позиціях.