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США поддерживают право Израиля на защиту от атак с территории сектора Газа, - Байден

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Вашингтон, Понедельник 08 августа 2022 05:02
США поддерживают право Израиля на защиту от атак с территории сектора Газа, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США поддерживают право Израиля на защиту от нападений с территории сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Байден добавил, что в последние дни Израиль защищал свой народ от ракетных обстрелов со стороны террористической группировки "Палестинский исламский джихад".

США гордятся оказанной поддержкой израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол". Она смогла перехватить более сотни ракет и спасти бесчисленное количество жизней.

"Я давно и неизменно поддерживаю обеспечение Израилем собственной безопасности, включая его право на защиту от нападений", - говорится в заявлении.

Издание The Jerusalem Post сообщило, что с территории сектора Газа в сторону Израиля было запущенно несколько снарядов поздним вечером 7 августа, после вступления в силу режима прекращения огня.

Напомним, что перемирие ожидалось в 20:00, но как выяснилось, представители "Исламского джихада" требовали дополнительных гарантий от Египта, который выступает посредником в урегулировании.

Руководство Израиля не видит смысла продолжать операцию в секторе Газа, поскольку цели по нейтрализации верхушки исламистов уже достигнуты.

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