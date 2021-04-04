Партнерство України з НАТО є вкрай важливим у протистоянні з Росією, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що курс на повноправне членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом та закріплений в українській Конституції. Це потрібно у протистоянні з російською агресією.

За його словами, навесні 2021 року Україна знову переконується у безальтернативності вибору європейської та євроатлантичної інтеграції.

"У протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивна політика та дії Росії, які є також серйозним викликом для міжнародного миру та стабільності, наше партнерство з НАТО є вкрай важливим", - заявив Таран.

За останній рік Україна значно просунулася на шляху набуття критеріїв членства в НАТО, зазначив він.

Наразі, за його словами, особливо актуальними і важливими для України є питання, що стосуються проблематики колективної безпеки.

Міністр зазначив, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями, зокрема, відкриває можливість розширеної участі у плануванні та проведенні навчань Північноатлантичного альянсу.