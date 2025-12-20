ua en ru
Главная » Новости » В мире

"Это декларация мести": США нанесли масштабные авиаудары по объектам ИГИЛ в Сирии

Суббота 20 декабря 2025 01:02
"Это декларация мести": США нанесли масштабные авиаудары по объектам ИГИЛ в Сирии Фото: министр войны США Пит Гегсет (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Соединенные Штаты начали масштабную военную операцию против боевиков "Исламского государства" в Сирии в ответ на убийство двух американских солдат и переводчика в центральной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра войны США Пита Хегсета в Х и сообщение Центрального Командования ВС США.

"Ранее сегодня Вооруженные силы США начали в Сирии операцию "Удар Ястреба", направленную на ликвидацию боевиков ИГИЛ, их инфраструктуры и складов вооружений", - написал Хегсет.

Он отметил, что операция стала прямым ответом на атаку на американские силы, произошедшую 13 декабря в районе Пальмиры.

В сообщении министра войны США отмечается, что речь идет не о начале войны, а об "акте возмездия".

"Это не начало войны - это объявление мести. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Трампа (Дональда - ред.) никогда не будут колебаться и никогда не уступят в защите нашего народа", - подытожил он.

Хегсет подчеркнул: Вашингтон будет жестоко реагировать на нападение на своих граждан США в любой точке мира.

"Как мы заявляли сразу после жестокой атаки: если вы атакуете американцев - в любой точке мира - остаток своей короткой жизни вы проживете, зная, что Соединенные Штаты выследят вас, найдут и безжалостно уничтожат", - написал министр войны США.

Известно, что в рамках операции США в Сирии было ликвидировано значительное количество боевиков. В министерстве войны США отметили, что удары будут продолжаться и в дальнейшем.

Центральное командование Вооруженных сил США также подтвердило удар по боевикам ИГИЛ в Сирии.

"Американские войска приступили к масштабному удару по инфраструктуре и объектам оружия ИГИЛ в Сирии. Этот массированный удар произошел после нападения на силы США и их партнеров в Сирии 13 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря в Сирии боевик ИГИЛ устроил засаду и убил двух американских солдат и одного гражданского переводчика. Президент США Дональд Трамп пообещал тогда в ответ нанести серьезный удар.

Стоит отметить, что лидер Сирии Ахмед аль-Шараа осудил это убийство и выразил слова соболезнования в связи с трагедией.

Соединенные Штаты Америки ИГИЛ Война в Сирии
