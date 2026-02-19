Трамп выводит войска США из Сирии из-за эскалации с Ираном

США планируют в ближайшие месяцы вывести остатки своего военного контингента из Сирии - Дамаск больше не нуждается в этом так остро, как ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Дамаск согласился самостоятельно взять на себя борьбу с терроризмом в пределах страны, поэтому американское присутствие "в таком масштабе" больше не является необходимым.

Как известно, американские военные находятся в Сирии с 2015 года в рамках кампании против группировки "Исламское государство". Речь идет об около тысячи военнослужащих, которые оставались на территории страны.

Решение об их выводе, по словам чиновника, является частью переходного процесса и зависит от выполнения определенных условий. В то же время США сохраняют готовность оперативно реагировать на возможные угрозы в регионе.

Отметим, что на фоне этого Вашингтон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке из-за роста напряженности с Ираном. СМИ подтвердили пребывание авианосца USS Abraham Lincoln с ракетными эсминцами и десятками истребителей вблизи Ирана.

Также США направили в регион самый большой корабль ВМС - "Джеральд Р. Форд", который должен прибыть в течение трех недель.