США опасаются, что израильская ПВО не выдержит удара Ирана, - Axios

Существует риск, что Израиль и Иран могут обменяться воздушными ударами. В США опасаются, что израильская противовоздушная оборона не выдержит массированной атаки Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как отмечает издание, на прошлой неделе спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в частном порядке предупредил высокопоставленных республиканцев в Сенате, что Иран может начать массированный ответ, если Израиль атакует его ядерные объекты.
Уиткофф готовится к шестому раунду ядерных переговоров с Ираном в воскресенье, 15 июня. Но они могут быть последними.
"Поскольку Израиль готовится быстро нанести удар по Ирану, если дипломатия Уиткоффа потерпит неудачу в эти выходные, посланник президента Трампа забил тревогу о том, что будет дальше. Он сказал, что ответ Ирана может разрушить оборону Израиля и нанести значительный ущерб", - сообщает Axios.
По словам источников издания, Уиткофф заявил сенаторам, что военные удары со стороны Израиля рассматриваются, если не будет достигнуто соглашение. Он также поднял вопрос о возможностях Ирана в отношении баллистических ракет.
Axios отмечает, что США обеспокоены тем, что израильская противовоздушная оборона не сможет справиться с ответом Ирана, который может выпустить сотни ракет. Уиткофф считает, что это может привести к огромным жертвам и разрушениям.
"По оценкам американской разведки, Иран имеет 2000 баллистических ракет с боеголовками, которые могут нести 2000 фунтов (более 900 кг) взрывчатки или более, сообщил американский чиновник. Израиль находится в пределах досягаемости многих из этих ракет", - добавляет издание.
Напомним, что США пытаются заключить ядерную сделку с Ираном. Стороны уже провели несколько раундов переговоров, но они зашли в тупик.
В начале мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты. В Тегеране заявляют, что не откажется от "ядерных прав".
На днях западные СМИ сообщили об угрозе ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп не исключил такой возможности. Госдеп США объявил масштабное предупреждение об опасности для Ближнего Востока и Северной Африки.
Больше о том, может ли Израиль атаковать Иран и при чем тут Трамп - в материале РБК-Украина.
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