США побоюються, що ізраїльська ППО не витримає удару Ірану, - Axios

Як зазначає видання, минулого тижня спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф приватно попередив високопоставлених республіканців у Сенаті, що Іран може розпочати масовану відповідь, якщо Ізраїль атакує його ядерні об'єкти.

Віткофф готується до шостого раунду ядерних переговорів з Іраном у неділю, 15 червня. Але вони можуть бути останніми.

"Оскільки Ізраїль готується швидко завдати удару по Ірану, якщо дипломатія Віткоффа зазнає невдачі цими вихідними, посланець президента Трампа забив тривогу щодо того, що буде далі. Він сказав, що відповідь Ірану може зруйнувати оборону Ізраїлю та завдати значної шкоди", - повідомляє Axios.

За словами джерел видання, Віткофф заявив сенаторам, що військові удари з боку Ізраїлю розглядаються, якщо не буде досягнуто угоди. Він також порушив питання про можливості Ірану щодо балістичних ракет.

Axios зазначає, що США стурбовані тим, що ізраїльська протиповітряна оборона не зможе впоратися з відповіддю Ірану, який може випустити сотні ракет. Віткофф вважає, що це може призвести до величезних жертв та руйнувань.

"За оцінками американської розвідки, Іран має 2000 балістичних ракет з боєголовками, які можуть нести 2000 фунтів (понад 900 кг) вибухівки або більше, повідомив американський чиновник. Ізраїль знаходиться в межах досяжності багатьох із цих ракет", - додає видання.