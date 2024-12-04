США планируют использовать каждый цент из 61 млрд долларов в помощь Украине, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки планируют полностью использовать 61 млрд долларов, одобренных Конгрессом, на помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена. Средства будут направлены на поставки оружия.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Союзники наращивают свою поддержку. Всего США предоставили Украине 102 млрд долларов помощи, а наши партнеры - 158 млрд долларов. Это лучший пример распределения финансового бремени, которое я видел за 30 лет карьеры", - сказал Блинкен.

По его словам, в срок, оставшийся для действующей администрации США, она намерена дополнительно нарастить поддержку безопасности Украины, "чтобы и дальше развивать украинскую ПВО, артиллерию и мощности в бронетехнике".

"Мы намерены - это мое стремление и намерение президента - использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере 61 млрд долларов, в относительно которых было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении", - подчеркнул госсекретарь США.