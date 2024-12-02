США объявили новый пакет помощи для Украины на 725 млн долларов: что в него вошло

Соединенные Штаты Америки сегодня объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 725 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Как рассказали в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Они обсудили динамику боевых действий и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США.

Также Остин осудил недавние ракетные обстрелы и беспилотные летательные аппараты, направленные на гражданскую инфраструктуру Украины.

Во время разговора Остин предоставил Умерову обновленную информацию о дальнейшем увеличении помощи, которую США предоставляют Украине.

В новый пакет вошли:

боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

ракеты "Стингер";

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты (БПЛА);

неустойчивые наземные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Помощь Украине от США

В начале ноября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о новом пакете помощи для Украины, предоставленном в ответ на переброску северокорейских военных в Россию, в частности в Курскую область.

Очередной пакет помощи Украина получила 20 ноября, в который вошли боеприпасы для HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.