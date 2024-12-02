ua en ru
Пн, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США объявили новый пакет помощи для Украины на 725 млн долларов: что в него вошло

Понедельник 02 декабря 2024 22:43
UA EN RU
США объявили новый пакет помощи для Украины на 725 млн долларов: что в него вошло Фото: президент Владимир Зеленский и президент Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки сегодня объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 725 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Как рассказали в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Они обсудили динамику боевых действий и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США.

Также Остин осудил недавние ракетные обстрелы и беспилотные летательные аппараты, направленные на гражданскую инфраструктуру Украины.

Во время разговора Остин предоставил Умерову обновленную информацию о дальнейшем увеличении помощи, которую США предоставляют Украине.

В новый пакет вошли:

  • боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • ракеты "Стингер";
  • боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • беспилотные летательные аппараты (БПЛА);
  • неустойчивые наземные мины;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
  • оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Помощь Украине от США

В начале ноября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о новом пакете помощи для Украины, предоставленном в ответ на переброску северокорейских военных в Россию, в частности в Курскую область.

Очередной пакет помощи Украина получила 20 ноября, в который вошли боеприпасы для HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Также ранее президент Украины ВладимирЗеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря предоставят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость составит от 500 до 750 млн. долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война в Украине
NEWS
Потери ВСУ значительно меньше 80 тысяч, о которых пишут американские СМИ, - Зеленский
Потери ВСУ значительно меньше 80 тысяч, о которых пишут американские СМИ, - Зеленский
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны