США планируют ночью начать самую масштабную бомбардировочную операцию в Иране

Бессент рассказал, что иранцы проигрывают военную битву там, где их побеждают. При этом, по его словам, Иран ведет битву "на двух фронтах".

Ссылаясь на слова главы Объединенного комитета начальников генштабов США Дэна Кейна, министра войны Пита Хегсета и президента Дональда Трампа, глава Минфина США сказал - Вашингтон вечером начнет самую масштабную бомбардировочную операцию в Иране.

"Сегодня вечером будет наша самая большая бомбардировочная кампания, которая нанесет самый большой вред иранским ракетным учреждениям, заводам, производящим ракеты, и мы существенно их ослабляем", - заявил Бессент.

Еще чиновник добавил, что предыдущие военные действия США и их кампания против Ирана в целом "были убедительными".