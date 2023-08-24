США планируют начать обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре, - NYT

Пентагон намерен начать тренировки пилотов Украины на истребителях F-16 на территории Соединенных Штатов Америки уже в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Издание напоминает, что еще на прошлой неделе представители Минобороны США заявляли, что американцы займутся обучением украинских пилотов, если страны Европы достигнут максимума своего потенциала в этом вопросе.

Сейчас же позиция Вашингтона по тренировке пилотов изменилась. Бойцы Воздушных сил ВСУ будут проходить обучение и в США, как только Украина их определит.

Как уточняют журналисты, неясно, будут ли в США обучаться пилоты, изначально предназначенные для европейских программ подготовки, или это будет дополнительная группа.

В NYT отмечают, что о решении насчет обучения могут официально объявить уже сегодня, 24 августа.

"Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем приступят к многомесячной летной подготовке в Аризоне", - приводит издание слова неназванного американского чиновника.

Что предшествовало

Напомним, ранее часть стран Запада согласились заняться обучением украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции. Тренировки пройдут в Дании и Румынии.

Также Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине F-16. По состоянию на сейчас известно, что нашей стране поставят по меньшей мере 61 самолет из Дании и Нидерландов.

Отметим, о запланированной передаче Украине F-16 стало известно сегодня, 24 августа, во время визита премьера страны Йонаса Гар Стере.